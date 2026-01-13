Минприроды сообщило о стабилизации финансового состояния «Росгеологии»

Все мероприятия дорожной карты по стабилизации финансового состояния «Росгеологии» выполнены, сообщил в интервью «РИА Новости» глава Минприроды Александр Козлов. Он уточнил, что в 2025 году «произошли изменения в структуре и руководстве» компании. Кроме того, долг «Росгеологии» был рефинансирован и консолидирован в новом банке-партнере, которому предоставили субсидии. О каком банке речь, министр не уточнил.

В апреле 2025 года правительство утвердило дорожную карту финансовой стабилизации «Росгеологии», включающую рефинансирование кредитов. Компания подготовила проект организационно-финансовой модели, предусматривающей получение чистой прибыли до 2039 года при реализации мер господдержки. В совет директоров «Росгеологии» вошли представители Минфина. Ведомство ожидает стабилизации в компании к 2028 году.

Глава «Росгеологии» Сергей Радьков рассказывал, что в 2024 году доля ее коммерческой выручки выросла до 70%. Ключевые зарубежные партнеры компании находятся в странах СНГ и Азии, а основное развитие — в Латинской Америке и Африке.

Подробности — в материале «Ъ» «"Росгеология" разведывает господдержку».