Суд обязал РЖД обеспечить доступность здания станции в Ярославской области

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск транспортного прокурора и обязал ОАО «РЖД» обеспечить доступность пассажирского здания станции Волга. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: ОАО «РЖД»

Ведомство установило, что в здание не могут самостоятельно попасть маломобильные граждане: на входе нет пандусов и поручней, а также тактильно-контрастных указателей. ОАО «РЖД» должно устранить нарушение в течение полугода.

Согласно данным с сайта РЖД вокзал ст. Волга находится в Некоузском районе Ярославской области.

Алла Чижова

