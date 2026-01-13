ЦБ выпустит монеты с Георгием Победоносцем

Центробанк (ЦБ) 14 января выпустит в обращение серебряную и золотую инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». Тираж каждой монеты — до 1 тыс. штук, сообщила пресс-служба банка.

Серебряная монета — номиналом 3 руб., золотая — номиналом 50 руб. С лицевой стороны монет изображен герб России, на оборотной стороне — рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монет рифленая. Серебряная монета — диаметром 39 мм, золотая — 22,6 мм.

В августе ЦБ выпустил памятные монеты к 50-летию основания Когалыма. В октябре ЦБ ввел в оборот памятную монету номиналом 10 руб. из серии «Человек труда», она посвящена работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.