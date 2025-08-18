ЦБ выпустит памятные монеты к 50-летию основания Когалыма

Центробанк (ЦБ) 19 августа выпустит в обращение памятные серебряную 3-рублевую и золотую 100-рублевую монеты «50-летие основания Когалыма». Тираж каждой из монет — 3 тыс. штук, сообщает пресс-служба ЦБ.

Серебряная монета изготовлена из сплава 925-й пробы и содержит 31,1 грамма драгметалла, золотая — содержит 15,55 грамма золота 999-й пробы. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности проходит выступающий кант.

На оборотной стороне 3-рублевой монеты находится изображение скульптурной композиции «Слава труду», посвященной первооткрывателям когалымской нефти, на фоне нефтяной вышки и станка-качалки. На обороте 100-рублевой монеты расположены несколько изображений: в центре — скульптурная композиция «Капля жизни», слева — храм святой мученицы Татианы, справа — городские дома. Внизу у обеих монет есть рельефная орнаментальная полоса.

Помимо этого ЦБ выпустил в обращение памятную монету номиналом 50 руб. с изображением мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР.