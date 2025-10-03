ЦБ выпустит новую десятирублевую монету «Человек труда»

Банк России (ЦБ) 6 октября введет в оборот новую памятную монету номиналом 10 руб. из серии «Человек труда». Монета посвящена работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили в пресс-службе ЦБ.

На оборотной стороне монеты изображена работница среди колосьев, а на фоне виден комбайн. В верхней части реверса размещена надпись «Человек труда». Лицевая сторона выполнена в традиционном стиле с указанием номинала и года выпуска.

Монета изготовлена из недрагоценного металла, имеет диаметр 22 мм и прерывистое рифление по боковой поверхности. Тираж составит 1 млн экземпляров. По информации регулятора, новая десятирублевая монета — это законное средство платежа, она обязательна к приему по номиналу на всей территории страны без ограничений.

Эта монета станет седьмой в серии «Человек труда». Ранее в этой серии с 2020 по 2024 годы были выпущены памятные монеты, посвященные учителям, строителям, специалистам металлургической отрасли, транспортной сферы, нефтегазовой и добывающей промышленности.