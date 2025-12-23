Клуб по антитурецким интересам

В Иерусалиме в понедельник, 22 декабря, состоялся 10-й трехсторонний саммит Израиля, Греции и Кипра. Его участники договорились об укреплении связей в сфере обороны и энергетики. Главной интригой в преддверии встречи стало то, создадут ли соседи по Средиземноморью собственные силы быстрого реагирования, которые должны будут действовать в кризисных ситуациях на море, в воздухе и на суше. Такая идея, как говорят чиновники, обсуждается из-за укрепления позиций Турции, которую все три страны рассматривают как угрозу собственной безопасности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время саммита заявил, что трехстороннее сотрудничество должно стать ответом «тем, кто фантазирует о восстановлении своих империй».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре), президент Кипра Никос Христодулидис (слева) и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время трехстороннего саммита в Иерусалиме

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

Переговоры в Иерусалиме, в которых 22 декабря приняли участие Биньямин Нетаньяху, его греческий коллега Кириакос Мицотакис и президент Кипра Никос Христодулидис, продемонстрировали стратегический характер альянса трех стран. «Мы договорились укрепить наше текущее трехстороннее сотрудничество в вопросах безопасности, обороны и военной сферы,— говорится в совместном заявлении трех лидеров по итогам встречи.— Мы подтверждаем свою приверженность борьбе с терроризмом, включая усилия по искоренению финансирования террористической деятельности».

Участники саммита подчеркнули важность морской безопасности в регионе, а также защиты морских путей и критически важной инфраструктуры.

Отдельно лидеры Израиля, Греции и Кипра подтвердили курс на продвижение «совместных энергетических проектов, включая разработку месторождений природного газа, создание межрегиональных линий электропередачи и инициативы в области возобновляемой энергетики».

«Наш регион находится на историческом этапе, который дает возможность вступить в эпоху стабильности, процветания и сотрудничества»,— говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита.

Как пояснили источники Ynet, основной темой встречи было формирование в Средиземноморье «стратегической стены», которая позволит сдерживать Турцию.

Ее политика в последнее время все чаще тревожит средиземноморских игроков. Во время визита в Израиль посла США в Турции Тома Баррака, который состоялся 15 декабря, израильские официальные лица передали Вашингтону свои опасения по поводу агрессивной риторики президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес еврейского государства, которая значительно ужесточилась с началом войны в секторе Газа. Власти Израиля предупредили союзника, что словесная агрессия в «первом акте» может закончиться выстрелами во втором.

Во время трехстороннего саммита в Иерусалиме Биньямин Нетаньяху заочно обратился к турецкому руководству, не называя адресата своего обращения. «Тем, кто фантазирует о восстановлении своих империй и господстве над нашими землями, я говорю: забудьте об этом, этого не произойдет,— сказал израильский премьер.— Действительно, все наши страны в прошлом были завоеваны сменяющими друг друга империями. Но благодаря мужеству и самопожертвованию мы добились независимости в нынешнюю эпоху». Господин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль, Греция и Кипр полны решимости защитить себя в случае необходимости, и их сотрудничество «еще больше укрепляет эти возможности».

Движение трех стран к укреплению военного сотрудничества, по словам источников канала i24, перетекло в проект создания совместных сил быстрого реагирования.

Это контингент численностью до 2,5 тыс. человек, который будет предназначен для быстрого развертывания в регионе в кризисных ситуациях. Собеседники i24 уточняют, что это «гибкие силы, которые могут быть быстро активированы при необходимости», а не постоянное многонациональное подразделение. Дискуссии по этому поводу пока носят предварительный характер, но сам факт подобного обсуждения говорит об общих тревогах Израиля, Греции и Кипра.

Израильские чиновники, опрошенные Ynet, сомневаются, что «тройка» сможет сформировать общие силы. «У нас и так налажено сотрудничество, которое дает каждой стороне свои преимущества»,— указывают официальные лица.

Эти связи пока выражаются в совместных военных учениях и поставках оружия. 5 ноября Израиль и Греция провели совместные воздушные маневры, а 13 ноября они организовали их на море. А в рамках программы «самой масштабной» модернизации греческих войск, которую 2 апреля господин Мицотакис представил своему парламенту, импорт израильского оружия является важнейшим элементом. К примеру, Афины ведут переговоры о закупке 36 многоцелевых мультикалиберных ракетных комплексов PULS израильского производства, чтобы включить их в собственную эшелонированную систему противовоздушной обороны «Щит Ахилла». Интересуют Грецию и израильские средства ПВО Barak MX, обладающие возможностью перехватывать даже некоторые типы баллистических ракет.

«Мы привержены защите каждой из наших стран, включая морские границы,— заявил Биньямин Нетаньяху на саммите в Иерусалиме.— Я называю это коалицией в поддержку этих норм и стабильности. И мы надеемся, что она не будет подвергнута испытанию».

Нил Кербелов