Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингс» вывел из обращения номер Сергея Федорова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» вывел из обращения 91-й номер, под которым выступал российский форвард Сергей Федоров. Церемония прошла на домашнем стадионе команды Little Caesars Arena перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Каролина Харрикейнс».

Под своды арены был поднят именной стяг хоккеиста. На торжественном мероприятии присутствовал Федоров вместе с семьей. На медиакубе было показано видеопоздравление, в котором в том числе приняли участие бывшие одноклубники игрока Игорь Ларионов и Владимир Константинов, а также лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин.

Федоров стал третьим россиянином, чей игровой номер был выведен из обращения. Ранее «Ванкувер Кэнакс» увековечил 10-й номер, под которым выступал Павел Буре, а «Даллас Старс» сделал то же самое с 56-м номером, под которым играл Сергей Зубов.

Сергей Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год. В составе команды он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Также форвард представлял «Анахайм Дакс», «Колумбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталс». Всего в НХЛ Федоров провел 1248 матчей и набрал 1179 очков (483 гола+696 результативных передач).

Также нападающий является трехкратным чемпионом мира (1989, 1990, 2008) и двукратным призером Олимпийских игр (1998, 2002). Он завершил карьеру в 2012 году. Через три года был включен в Зал хоккейной славы, в 2017 года попал в список 100 величайших игроков за всю историю НХЛ.

Таисия Орлова