Мэру Ярославля доложили об уборке города в праздники

В Ярославле в праздники, в период неблагоприятных погодных условий, на улицах города работали 264 единицы спецтехники и 524 работника. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил заместитель мэра Николай Степанов главе города Артему Молчанову.

Фото: мэрия Ярославля

«По количеству осадков, для сравнения, в декабре 2025 года выпало порядка 43 миллиметров осадков. И только за двое суток января в новогодние праздники выпало порядка 27 миллиметров осадков. То есть это половина месячной нормы»,— отметил господин Степанов.

Для оперативной уборки города были привлечены 134 единицы техники «Горзеленхозстроя» и 130 машин сторонних организаций по договорам. Техника муниципального предприятия выполнила 429 выездов, сторонних компаний — 499. При этом вскоре выйдет новая техника, взятая в лизинг.

Сейчас с улиц Ярославля специалисты продолжают сгребать и увозить снег, которого в текущий зимний период вывезено уже 45 тыс. кубометров.

Алла Чижова