Загрузка отелей «Роза Хутор» в новогодние каникулы превысила 80%

Загрузка гостиничного фонда горного курорта «Роза Хутор» в период новогодних каникул превысила 80%. Максимальный показатель достигал 86%. За праздничные выходные на курорте было реализовано более 100 тыс. ски-пассов и прогулочных билетов. Горнолыжный сезон стартовал 29 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба администрации курорта.

По словам заместителя генерального директора «Роза Хутор» по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергея Чернова, начало сезона сопровождалось сложными погодными условиями. Малоснежная погода в начале зимы привела к переносу старта катания на конец декабря, после чего за 20 дней на курорте выпало около полутора месячных норм осадков. Несмотря на это, в период каникул была обеспечена зона катания протяженностью более 65 км.

В праздничные дни на курорте усилили меры по обеспечению безопасности. Противолавинные службы выполнили 550 выстрелов, было спущено 169 контролируемых лавин общим объемом порядка 170 тыс. куб. м снега.

Синоптики из центра погоды «Фобос» сообщают, что на юге России, включая Краснодарский край, ожидаются сильные осадки — от 30 до 50 мм снега и мокрого снега. В Сочи дождь перейдет в снег, и за понедельник и вторник может выпасть до 83 мм осадков. Температура упадет с +9 до +3 градусов и останется такой примерно до четверга. С пятницы ожидается улучшение погоды.

В Краснодаре ночью температура может опуститься до -8 градусов, а днем будет снег при температуре от -4 до -6 градусов.

Дорожные службы уже подготовили технику и материалы для борьбы с гололедом. Жителям и туристам советуют не использовать личный транспорт при поездках в Красную Поляну и пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать аварий.

Мария Удовик