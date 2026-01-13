Полузащитник Дмитрий Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА

Полузащитник Дмитрий Баринов подписал контракт с московским футбольным клубом ЦСКА, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29.

За ЦСКА Дмитрий Баринов будет выступать под шестым номером. Отмечается, что сегодня он отправится вместе с командой на сборы в Абу-Даби.

На протяжении всей карьеры Баринов представлял столичный «Локомотив», в составе которого стал чемпионом России (2018), а также завоевал три кубка (2017, 2019, 2021) и суперкубок (2019) страны. С сезона-2020/21 он был капитаном команды. Соглашение игрока с «железнодорожниками» истекало в июне 2026 года. Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что полузащитнику был предложен новый четырехлетний договор, «соответствующий его игровым, лидерским и капитанским качествам», однако «сторона футболиста отклонила это предложение».

В текущем сезоне Дмитрий Баринов провел 24 матча, в которых забил три мяча. По итогам 18 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Таисия Орлова