Работу курской санавиации обеспечит петербургская компания за 121 млн

Курская областная многопрофильная клиническая больница заключила контракт с петербургским АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) на обеспечение полетов медицинского вертолета в 2026 году. Стоимость контракта составляет 121 млн руб. Финансирование поступит из областной казны. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

НССА стала единственным участником торгов и не снизила начальную цену контракта. По техническому заданию, подрядчику необходимо использовать вертолет российского производства, выпущенный не ранее 2014 года, с максимальной взлетной массой до 4 т и дальностью полета не менее 350 км при полной загрузке. Борт будет обеспечивать транспортировку пациентов, сопровождающих их лиц, медиков, а также грузов, необходимых для работы врачей. Дежурить требуется 12 часов в сутки. Общий заложенный объем работ — 446,2 летного часа.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в прошлом году работу курской санавиации также обеспечивала НССА. Контракт достался ей по цене 114,7 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Национальная служба санитарной авиации» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в августе 2017 года. Основной вид деятельности — выполнение авиационных работ. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Гендиректором компании выступает Руслан Голик. Данные о составе учредителей не раскрываются. По итогам 2021 года выручка компании составила 2,8 млрд руб., а чистая прибыль — 43 млн руб. Более актуальные сведения отсутствуют. За время существования фирма выиграла около 2,2 тыс. тендеров на 34 млрд руб. в сумме.

В середине декабря стало известно, что НССА получила подряд на выполнение полетов санавиации для Воронежского областного центра медицины катастроф. Контракт с компанией заключили по начальной цене 138 млн руб.

Денис Данилов