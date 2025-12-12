Полеты санавиации в Курской области оценили в 121 млн рублей

Курская областная многопрофильная клиническая больница объявила аукцион по поиску подрядчика для выполнения полетов санавиации. Начальная стоимость контракта 121 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Источник финансирования — областной бюджет. Победитель тендера в течение 2026 года будет обеспечивать транспортировку пациентов, сопровождающих их лиц, медиков, а также грузов, необходимых для работы врачей. Исполнитель обязан дежурить 12 часов в сутки, а общий объем работ составляет 446,2 летных часа.

Подрядчику необходимо использовать вертолет российского производства, выпущенный не ранее 2014 года, с максимальной взлетной массой до 4 т и дальностью полета не менее 350 км при полной загрузке. На борту должно быть минимум одно место для пациента и два для медиков и сопровождающих, а также специализированное оборудование, в частности дефибриллятор-монитор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, ингаляторы, термоодеяло, реанимационный и акушерский наборы, дезинфицирующие средства и другое оснащение.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 декабря, подведение итогов запланировано на 22 декабря.

В прошлом году контракт на аналогичные работы получило петербургское АО «Национальная служба санитарной авиации» за 114,7 млн руб.

Егор Одегов