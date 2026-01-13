Изъятый у Каменщика аэропорт Домодедово продадут на торгах

На следующей неделе начнутся торги по продаже аэропорта Домодедово, передает «Ъ». Ранее он был изъят в пользу государства у бывшего бенефициара аэропорта Дмитрия Каменщика из Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заявки будут приниматься до 19 января. Торги по продаже 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» стартуют 20 января в 15:00 мск со стартовой ценой в размере 132 млрд руб. и задатком в 26,5 млрд руб. Шаг аукциона — 1,32 млрд руб.

Решением Арбитражного суда Подмосковья по иску Гепрокуратуры в июне активы Домодедово были изъяты в пользу государства. Владельцем холдинга стало Росимущество. В состав ООО «ДМЕ Холдинг» входит 25 организаций общей стоимостью более 1 трлн руб.

Ведомство подавало иск к владельцу Дмитрию Каменщику, его партнеру Валерию Когану и компаниям, которые владели активами Домодедово. Как считает Генпрокуратура, иностранные лица получили контроль над стратегическим активом, поэтому сделки о приватизации необходимо было признать недействительной. В июле Дмитрий Каменщик просил приостановить передачу аэропорта государству.

Что известно об экс-владельце Домодедово из Екатеринбурга Дмитрии Каменщике — в материале «Ъ-Урал»

Ирина Пичурина