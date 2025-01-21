ФСБ задержала в Мариуполе подозреваемого в шпионаже и госизмене

Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержало в Мариуполе местного жителя, подозреваемого в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель г. Мариуполя, подозреваемый в государственной измене и шпионаже в пользу противника»,— сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

По информации ведомства, задержанный, будучи гражданином Украины, собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о дислокации подразделений Росгвардии в районе Мариуполя. После получения гражданства России он продолжил собирать информацию по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, уточнили в управлении ФСБ.

Следственное подразделение УФСБ по ДНР возбудило уголовное дело по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и шпионаже (276 УК РФ).