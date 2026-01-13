Гладков заявил о невозможности заместить энергоснабжение Белгорода генераторами

Белгородские власти понимают, что полностью за счет резервной генерации восстановить поставку электроэнергии в жилые дома и на промышленные предприятия — невозможно. В связи с этим выстраивается последовательность действий, которые позволили бы оперативно отвечать на возникающие вызовы, помогать людям, в том числе при потере тепла и электроэнергии — их будут перевозить в другие муниципалитеты или перемещать в другие регионы. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении 13 января.

«Ни в коем случае не говорю о том, что сейчас нужно бросить все свои вещи и заниматься тем, чтобы переезжать в другой регион. Категорически нет. Нужно просто понимать в случае возникновения сложной, чрезвычайной ситуации, когда может не быть тепла и электроэнергии, последовательность своих действий. Если есть возможность, переезжаем, перевозим детей к родственникам — там, где есть тепло и электроэнергия. Если нет, то мы, как и всегда, рядом. Мы понимаем, что нужно делать, и вся помощь будет оказана»,— пояснил глава региона.

Господин Гладков подчеркнул, что регламенты, за счет которых белгородцы выживали последние четыре года, неоднократно показывали свою эффективность, но с таким масштабом проблем регион столкнулся впервые.

«По крайней мере, мы никогда ни от одной проблемы не уходили в сторону и старались их решить вместе с вами»,—добавил губернатор.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 9 января по коммунальной инфраструктуре Белгородской области был нанесен ракетный удар. В результате без электроэнергии остались более 550 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла — почти столько же. Почти 200 тыс. белгородцев не получали услуги по водоснабжению и водоотведению. Вячеслав Гладков заявил, что «наступил крайне тяжелый период» и отметил, что без предварительной работы по обеспечению резервной генерации ситуация была бы более тяжелой. На заседании правительства 12 января господин Гладков также отметил, что проблема потери энергоресурсов может охватить всю Белгородскую область.

Денис Данилов