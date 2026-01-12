Гладков: проблема потери энергоресурсов может охватить всю Белгородскую область

По состоянию на 12 января ситуация с поставкой энергоресурсов населению и экономике Белгородской области в условиях продолжающихся обстрелов остается крайне тяжелой, заявил на заседании правительства губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, потери энергетических мощностей — «практически катастрофичные во всех направлениях». Меры, предпринимаемые властями для решения проблем, глава региона назвал колоссальными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Конечно, мы в таком объеме такие проблемы еще не проживали. Данная проблема может охватить полностью Белгородскую область, а это 1,5 млн человек, все 22 муниципальных образования»,— сказал в ходе совещания Вячеслав Гладков.

Ракетный удар по коммунальной инфраструктуре Белгородской области был нанесен в ночь на 9 января. В результате без электроэнергии остались более 550 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла — почти столько же. Почти 200 тыс. белгородцев остались без воды и водоотведения. Вячеслав Гладков заявил, что «наступил крайне тяжелый период» и отметил, что без предварительной работы по обеспечению резервной генерации ситуация была бы более тяжелой.

На совещании 12 января среди прочего обсуждался вопрос функционирования вышек мобильной связи в условиях отключений электроэнергии. По данным министра цифрового развития Белгородской области Сергея Четверикова, в регионе установлено более 5 тыс. вышек. Решением оперативного штаба срок работы аккумуляторов на них обеспечен до шести часов — если подача электроэнергии в течение этого времени не восстановлена, происходит потеря сотовой связи. После ракетного удара и отключения электричества деградация сети составила 60%. Губернатор Вячеслав Гладков поручил проработать вопрос установки операторами генераторов на вышках при участии регионального оперштаба, прокуратуры и правительства РФ.

Глава региона также подверг критике работу супермаркетов сети «Пятерочка» (входит в X5 Group наравне с сетями «Перекресток» и «Чижик») во время отключения света. Господин Гладков поручил подготовить обращение в прокуратуру, чтобы наладить взаимодействие с федеральным руководством сети и обеспечить торговые точки резервной генерацией. Губернатор подчеркнул, что оставлять людей без продуктов при подобных обстоятельствах недопустимо, а обеспечить магазины генераторами — задача бизнеса, извлекающего крупную прибыль в регионе.

«Мы не будем снимать генераторы с котельных, школ и детских садов и ставить их на торговые сети. Покупать за бюджетные деньги, снимая с ремонта дорог, содержания школ и детсадов, мы не будем. Это коммерческие предприятия, которые зарабатывают большой объем прибыли, и могут позволить защитить свою же собственность»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

Представители X5 Group сообщили «Ъ-Черноземье», что часть торговых точек уже работает на дизельно-генераторных установках. «При поставках мы отдаем приоритет магазинам, испытывающим недостаток в той или иной продукции, и увеличиваем отгрузки социально значимых товаров»,— добавили в компании.

Денис Данилов