Дептранс призвал москвичей пользоваться метро из-за снегопада

В Москве сегодня пасмурно, местами возможен небольшой снег, сообщил столичный Дептранс. Он призвал горожан использовать для поездок по городу метро.

По данным ведомства, вечером ожидаются затруднения движения в центре столицы, на ТТК и МКАД. Дептранс призвал планировать маршрут заранее, а также быть аккуратнее за рулем и снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Только 9 января в городе выпало около 60% месячной нормы осадков. По интенсивности снегопад вошел в число пяти сильнейших за последние 146 лет. По данным Гидрометцентра, снег в Москве будет идти всю неделю, наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью в четверг и днем в пятницу. В московской мэрии предупреждали, что в ближайшие дни может выпасть до 16 сантиметров снега.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Москвичи раскапывают сугробы».

Фотогалерея

Белоснежная Москва

Предыдущая фотография
Обильные снегопады в начале февраля 2001 года привели к образованию полуметрового слоя снега в Москве

Обильные снегопады в начале февраля 2001 года привели к образованию полуметрового слоя снега в Москве

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В результате сильного снегопада 27-28 января 2005 года (за два дня выпало 19,4 мм осадков) высота снежного покрова в московских дворах достигла 40 см

В результате сильного снегопада 27-28 января 2005 года (за два дня выпало 19,4 мм осадков) высота снежного покрова в московских дворах достигла 40 см

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Во время снегопада 21-22 декабря 2005 года выпало в общей сложности 20 мм осадков. Прирост снежного покрова за два дня составил 25 см, местами его высота достигала 40 см

Во время снегопада 21-22 декабря 2005 года выпало в общей сложности 20 мм осадков. Прирост снежного покрова за два дня составил 25 см, местами его высота достигала 40 см

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

21-22 февраля 2010 года снегопад принес 20,7 мм осадков. С учетом раннее выпавшего снега высота сугробов в столице местами достигала 67 см

21-22 февраля 2010 года снегопад принес 20,7 мм осадков. С учетом раннее выпавшего снега высота сугробов в столице местами достигала 67 см

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

1-2 марта 2016 года в городе выпало до 26 мм осадков. В результате высота снежного покрова увеличилась на 20 см и достигла 50 см. В середине рабочей недели Москва оказалась парализована из-за гигантских сугробов. В аэропортах было задержано более 100 рейсов

1-2 марта 2016 года в городе выпало до 26 мм осадков. В результате высота снежного покрова увеличилась на 20 см и достигла 50 см. В середине рабочей недели Москва оказалась парализована из-за гигантских сугробов. В аэропортах было задержано более 100 рейсов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

В ночь на 7 ноября 2016 года в Москве выпало 18 мм осадков. Снегопад и гололед осложнили ситуацию на дорогах, за сутки произошло более 500 аварий

В ночь на 7 ноября 2016 года в Москве выпало 18 мм осадков. Снегопад и гололед осложнили ситуацию на дорогах, за сутки произошло более 500 аварий

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

1 декабря 2017 года в течение суток выпало 12 мм осадков в виде мокрого снега (12% месячной нормы декабря). Столичные аэропорты работали с задержками

1 декабря 2017 года в течение суток выпало 12 мм осадков в виде мокрого снега (12% месячной нормы декабря). Столичные аэропорты работали с задержками

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Еще один сильный снегопад обрушился на город в ночь на 29 января 2018 года. С перерывами осадки продолжались и в оставшиеся январские дни. В результате высота снежного покрова выросла до 38 см

Еще один сильный снегопад обрушился на город в ночь на 29 января 2018 года. С перерывами осадки продолжались и в оставшиеся январские дни. В результате высота снежного покрова выросла до 38 см

Фото: Коммерсантъ / Виктор Кручинин  /  купить фото

3-4 февраля 2018 года Москва пережила сильнейший и продолжительный снегопад. За два дня выпало 45 мм осадков

3-4 февраля 2018 года Москва пережила сильнейший и продолжительный снегопад. За два дня выпало 45 мм осадков

Фото: Коммерсантъ / Виктор Кручинин  /  купить фото

Из-за налипания снега и обледенения на территории города упало более 2 тыс. деревьев, было зафиксировано более 100 случаев падения деревьев на автомобили. Пять человек получили травмы

Из-за налипания снега и обледенения на территории города упало более 2 тыс. деревьев, было зафиксировано более 100 случаев падения деревьев на автомобили. Пять человек получили травмы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

4 марта 2018 года в результате сильного снегопада выпало около трети месячной нормы осадков, высота сугробов в городе увеличилась с 43 до 55 см. За сутки с улиц было вывезено более 1 млн куб. м снега

4 марта 2018 года в результате сильного снегопада выпало около трети месячной нормы осадков, высота сугробов в городе увеличилась с 43 до 55 см. За сутки с улиц было вывезено более 1 млн куб. м снега

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Снегопад, прошедший в выходные 26-27 января 2019 года, сопровождался порывистым ветром и метелью. За два дня в городе выпало 20,7 мм осадков, практически половина месячной нормы

Снегопад, прошедший в выходные 26-27 января 2019 года, сопровождался порывистым ветром и метелью. За два дня в городе выпало 20,7 мм осадков, практически половина месячной нормы

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Снегопад 13 февраля 2019 года стал причиной семибалльных утренних пробок на московских дорогах. Только за 12 часов, по данным Гидрометцентра, на главной столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков (треть месячной нормы февраля), а на метеостанции Шереметьево — до 17 мм. За ночь сугробы выросли на 5-7 см

Снегопад 13 февраля 2019 года стал причиной семибалльных утренних пробок на московских дорогах. Только за 12 часов, по данным Гидрометцентра, на главной столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков (треть месячной нормы февраля), а на метеостанции Шереметьево — до 17 мм. За ночь сугробы выросли на 5-7 см

Фото: Коммерсантъ / Константин Кокошкин  /  купить фото

12-13 февраля 2021 года Москва пережила один из самых сильных снегопадов. Высота сугробов на главной метеостанции ВДНХ достигала 58-59 см, а в отдельных местах города снег доходил до 1 м

12-13 февраля 2021 года Москва пережила один из самых сильных снегопадов. Высота сугробов на главной метеостанции ВДНХ достигала 58-59 см, а в отдельных местах города снег доходил до 1 м

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Аномальный снегопад 2 апреля 2022 года принес прирост снега за сутки 21 см, высота снежного покрова в городе составила 25-40 см

Аномальный снегопад 2 апреля 2022 года принес прирост снега за сутки 21 см, высота снежного покрова в городе составила 25-40 см

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Из-за сильного снегопада 18 декабря 2022 года прирост свежевыпавшего снега составил до 20 см. Высота сугробов к утру 19 декабря в районе ВДНХ достигла рекордных 34 см

Из-за сильного снегопада 18 декабря 2022 года прирост свежевыпавшего снега составил до 20 см. Высота сугробов к утру 19 декабря в районе ВДНХ достигла рекордных 34 см

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сильный снегопад 3 декабря 2023 года установил новый рекорд по количеству выпавших осадков в этот день — 11 мм. Снегопад стал самым сильным для 3 декабря за 145 лет наблюдений. К утру 4 декабря прирос снежного покрова составил до 23 см

Сильный снегопад 3 декабря 2023 года установил новый рекорд по количеству выпавших осадков в этот день — 11 мм. Снегопад стал самым сильным для 3 декабря за 145 лет наблюдений. К утру 4 декабря прирос снежного покрова составил до 23 см

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Обрушившийся 9 января 2025 года на Москву снегопад вошел в пятерку сильнейших за все 146 лет метеорологических наблюдений

Обрушившийся 9 января 2025 года на Москву снегопад вошел в пятерку сильнейших за все 146 лет метеорологических наблюдений

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

За сутки, по данным метеостанции ВДНХ, в столице выпало 21,4 мм осадков

За сутки, по данным метеостанции ВДНХ, в столице выпало 21,4 мм осадков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

