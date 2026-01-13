Дептранс призвал москвичей пользоваться метро из-за снегопада

В Москве сегодня пасмурно, местами возможен небольшой снег, сообщил столичный Дептранс. Он призвал горожан использовать для поездок по городу метро.

По данным ведомства, вечером ожидаются затруднения движения в центре столицы, на ТТК и МКАД. Дептранс призвал планировать маршрут заранее, а также быть аккуратнее за рулем и снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Только 9 января в городе выпало около 60% месячной нормы осадков. По интенсивности снегопад вошел в число пяти сильнейших за последние 146 лет. По данным Гидрометцентра, снег в Москве будет идти всю неделю, наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью в четверг и днем в пятницу. В московской мэрии предупреждали, что в ближайшие дни может выпасть до 16 сантиметров снега.

