В Москве не ожидается сильных снегопадов на этой неделе

Зимний характер погоды сохранится в Москве, однако сильных снегопадов в ближайшее время не ожидается, сообщили в Гидрометцентре России. Синоптики прогнозируют небольшой снег во вторник и умеренные осадки в среду. В остальные дни недели осадки будут носить локальный характер.

Городские службы продолжают устранять последствия сильнейшего снегопада в столице в круглосуточном режиме. «Снегопад в Москве продолжается, осадки не прекращались всю ночь», — следует из сообщения мэрии Москвы. Там отметили, что в ближайшие дни может выпасть до 16 сантиметров снега.

Снег в столице идет уже четвертые сутки подряд. По интенсивности снегопад вошел в число пяти сильнейших за последние 146 лет. Только 9 января в городе выпало около 60% месячной нормы осадков. Новый суточный максимумом превзошел рекорд 1976 года. К 11 января высота снежного покрова в Москве достигла 39 см, а в Подмосковье — 51 см.