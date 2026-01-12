Москвичи раскапывают сугробы

Снегопад в Москве продолжится до вечера 12 января. По прогнозам синоптиков, в городе выпадет около 3 мм осадков, а прирост снега составит до 2 см. Столицу заметает четвертый день подряд. Этот снегопад уже вошел в пятерку самых мощных за последние 146 лет. 9 января выпало 60% месячной нормы. Этот показатель обновил суточный рекорд, державшийся с 1976 года. 11 января максимальная высота сугробов в столице достигла 39 см, в Подмосковье — 51 см. С какими последствиями столкнулись москвичи? Об этом — Леонид Пастернак.

Новогодние праздники подошли к концу, но из-за обильного снегопада у москвичей возникают различные сложности с началом трудовых дней. Водителям, например, приходится оставлять свои автомобили в неположенных местах. По данным Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта, заторы и коллапсы были зафиксированы на всех основных магистралях. В их числе Ярославское и Минское шоссе. Мощностей для вывоза снега не хватает из-за дефицита сотрудников.

Поэтому в некоторых районах помогать коммунальщикам приходится и местным жителям, рассказал генеральный директор «Лонгмедиа» Кирилл Щеглов: «У нас дружные соседи, которые выходят и чистят не только свой двор, но и улицу. Помощи от муниципалитета мы не ждем, но надеемся. Нас спасает несколько снегоуборщиков. Уже на следующий день после аномального снегопада в Москве подъездная дорога и дворы у нас были чистые.

Если управляющая компания плотно коммуницирует с жильцами, то взаимодействие доброжелательное и эффективное: соседи помогают сотрудникам, особенно когда на очистку снега выходят всем составом, включая руководство».

На фоне постоянного роста высоты сугробов резко вырос спрос на услуги ручной расчистки автомобилей. Такие работники вооружаются лопатами, щетками, а иногда и топорами для ледяной корки. По словам Кирилла Бальзамова, который превратил подобный труд в подработку, стоимость услуги начинается от 1 тыс. руб.: «Эта идея пришла мне в голову несколько лет назад, когда снегоуборочная техника не справлялась, и люди помогали друг другу откапывать машины и выдергивать их тросом из сугробов. Я тоже вышел на улицу, ходил по дворам, помогал. Однажды это увлечение переросло в некое хобби, заработок. В сезон снегопадов позвонить и написать могут человек 30-40. Чистить нужно все: грузовики, легковые, кабриолеты, дачные участки».

Во всю работала и служба дорожной эвакуации. Минимальный выезд — от 2 тыс. руб., а в сложных случаях — до 30 тыс. руб. При этом помощь иногда оказывают и безвозмездно, например, если машина улетела в кювет. Во время метели застревали и сами коммунальные службы. Приходилось доставать МЧС с машинами скорой помощи, рассказал Сотрудник компании «Тягач 4х4» Анатолий: «Во время снегопада звонков было много. Основная просьба — вызволить застрявшую во дворах или на парковках технику. Все было засыпано снегом, и в некоторых местах машины коммунальных служб буксовали.

Спецтехнике помогали бесплатно, вытаскивали и МЧС и скорую помощь.

Доставали не только застрявшие на парковках авто, но и технику, которая улетала в кювет или ее заметало в полях. В Подмосковье есть населенные пункты, где проехать было невозможно. Оттуда мы забирали людей».

Из-за ситуации на дорогах сложности возникают и с доставкой, рассказал начальник отдела логистики парфюмерно-косметического бренда Giardino Magico Антон Заморока: «Ситуация остается напряженной из-за снегопада и морозов, на дороге все так же плотный снежный накат. Въезд в город через МКАД затруднен. Погодные условия создают риски для фур, возможны задержки. Внутри МКАД образовались снежные карманы, наблюдается сужение рядов на ряде улиц, особенно осложнены подъезды к нашим бутикам на Никитской улице и у "Флакона". Убирают там медленнее, чем на центральных магистралях. Ситуация в этом году серьезнее, чем в прошлом».

Снегопад привел к коллапсу и в московском аэропорту «Шереметьево». Он вызвал массовые задержки рейсов и проблемы с багажом. Некоторые путешественники ждали свои чемоданы по шесть часов. Аналогичные сложности наблюдались в петербургском «Пулково».

Леонид Пастернак, Ангелина Зотина