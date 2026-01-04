В Республике Алтай принимают меры для борьбы с пастереллезом

Число контрольно-пропускных пунктов, призванных не допустить распространения пастереллеза в Республике Алтай, будет увеличено до девяти. Об этом говорится в сообщении правительства региона по итогам заседания противоэпизоотической комиссии.

Заседание состоялось 3 января в Онгудайском районе, где ранее был введен режим повышенной готовности. Его провел глава республики Андрей Турчак.

«Шесть постов — внутренние. Не только в Онгудайском районе, но также в Усть-Канском и Шебалинском. Чтобы избежать распространения заразы. Еще три поста выставим на границе с Алтайским краем — в Черном Ануе, Черге и Соузге»,— сказал руководитель региона.

Пастереллез — инфекционное заболевание, которое в основном встречается у сельскохозяйственных и диких животных. Случаи заболевания были выявлены в двух поселениях Онгудайского района в самом конце 2025 года. На территории всего района был введен временный запрет на охоту, на вывоз скота и кормов из личных подворий. В обращении райадминистрации к жителям указывается, что они должны содержать домашних животных в сараях без выгула и контакта с другими животными. За перемещением скота следит, в том числе, специальный расчет беспилотных авиационных систем главного управления МЧС по Республике Алтай.

Валерий Лавский