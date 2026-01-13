Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге ввели свободное посещение школ и детсадов из-за угрозы воздушной атаки

В Таганроге во всех муниципальных школах и детских садах сегодня, 13 января, года ввели режим свободного посещения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», над городом средства противовоздушной обороны отражают атаку. До сигнала «отбой» таганрожцам запрещают покидать помещения.

После окончания тревоги родители смогут самостоятельно принимать решение о необходимости участия ребенка в учебном процессе, отметила госпожа Камбулова.

Константин Соловьев

