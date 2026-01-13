В Рубцовске восстановлена подача тепла после аварии на трубопроводе
В городе Рубцовске Алтайского края после ремонта трубопровода запустили систему отопления. Значительная часть города оставалась без централизованной подачи тепла после аварии, произошедшей утром 12 января.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Идет постепенное увеличение давления. В ближайшие 8—10 часов тепло будет восстановлено у потребителей»,— сообщило городское подразделение «Сибирской генерирующей компании» поздно вечером 12 января.
Как писал «Ъ-Сибирь», отключения объектов произошли из-за повреждения магистрального трубопровода 800 мм на Рубцовском проспекте. Сварочные работы были завершены к концу рабочего дня.