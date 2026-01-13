Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Медведев отреагировал на законопроект США о возможном присоединении Гренландии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал внесение в Конгресс США законопроекта о возможном присоединении Гренландии. «Я был прав»,— написал он в соцсети Max, сославшись на сообщение Fox News о том, что документ внес конгрессмен-республиканец Рэнди Файн.

Ранее господин Медведев в ироничной форме посоветовал президенту США Дональду Трампу поторопиться с решением по Гренландии, «пока жители острова не проголосовали за присоединение к России».

Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности США в контроле над Гренландией, объясняя это соображениями национальной безопасности. В Белом доме подтвердили серьезность этих намерений. Американский президент также выражал опасения, что в противном случае на остров могут претендовать Россия или Китай.

