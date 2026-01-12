Нападающий «Динамо» Минск Шипачев первым в истории КХЛ набрал 1 тыс. очков

Нападающий «Динамо» Минск Вадим Шипачев отметился результативной передачей в матче против «Адмирала» и стал первым хоккеистом в истории Континентальной хоккейной лиги, преодолевшим отметку в 1 тыс. очков. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Для достижения этого рубежа Шипачеву потребовалось 1102 матча в лиге — за это время он забросил 314 шайб и сделал 686 результативных передач. В КХЛ он выступал за «Северсталь», СКА, «Динамо» Москва, «Ак Барс» и «Динамо» Минск, а в составе петербургского СКА дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2015 и 2017 годах.

В сезоне 2024/2025 Вадим Шипачев также побил рекорд Сергея Мозякина по общему числу очков в лиге. Сейчас ему принадлежат бомбардирский и ассистентский рекорды КХЛ, а также рекорд по количеству сыгранных матчей.

На международной арене Шипачев — олимпийский чемпион 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года, чемпионом мира 2014 года и многократным призером мировых первенств.