Обвиняемого в призывах к терроризму студента СПбГУ освободили из СИЗО

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отказался продлить арест студенту СПбГУ Гарри Азаряну, следует из карточки дела. Его отправили под стражу в мае по делу о призывах к терроризму.

Telegram-канал группы поддержки Гарри Азаряна пишет, что его освободили под запрет определенных действий.

Студента из Казахстана арестовали после того, как он произнес речь на встрече сообщества «Рабочая Власть». По версии следствия, он публично оправдывал террористическую деятельность, совершение насильственного захвата власти в России и массовых убийств. Гарри Азарян не признал вину.