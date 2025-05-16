Студента СПбГУ из Казахстана арестовали по делу о призывах к терроризму

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО студента СПбГУ Гарри Азаряна за речь, которую он произнес на встрече «леворадикального сообщества». По версии следователей, выступая перед коммунистами, он «публично оправдывал» захват власти и массовые убийства в России. Студенту по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ грозит до семи лет лишения свободы. Свою вину господин Азарян не признает.

Гарри Азарян приехал из Казахстана. Через два месяца у него заканчивается временная регистрация по месту жительства, уточнили в пресс-службе суда. Из родственников в России у него только отец, с которым обвиняемый не живет. Суд постановил, что устойчивых социальных связей студент в России не имеет, и заключил его под стражу до 14 июля.

Обвиняемый выступал перед участниками сообщества «Рабочая власть», уточнили в суде. В ней состоят студенты СПбГУ, Европейского университета и других вузов, пишет ТАСС. Участники сообщества впервые привлекли к себе внимание, когда в марте у стен Санкт-Петербургского университета вывесили манекен древнеримской богини Минервы, а вместе с ней табличку с надписью «Наука мертва». За это одного из участников акции арестовали на три дня, а второго оштрафовали на 20 тыс. руб.