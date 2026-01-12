Поставки «Газпрома» в Китай впервые превысили экспорт в Европу в 2025 году

В 2025 году «Газпром» (MOEX: GAZP) впервые поставил в Китай больше газа, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья, включая Турцию. Об этом сообщила компания в Telegram.

По предварительным данным, по газопроводу «Сила Сибири» в Китай было экспортировано 38,8 млрд куб. м газа — на 24,8% больше, чем в 2024 году. Одновременно «Газпром» продолжил поставки в ближнее зарубежье. В 2025 году вырос экспорт в Центральную Азию и Закавказье: поставки российского газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан увеличились на 22,2%, а в Грузию — на 40,4%.

«Газпром» и китайская CNPC в сентябре 2025 года подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», который предполагает поставки до 50 млрд куб. м российского газа в Китай через Монголию.

