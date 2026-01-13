Склоны прибавили в цене

Ночь на российских горнолыжных курортах в сезоне-2025/26 обойдется туристам в среднем в 4,4 тыс. руб., подорожав на 7% год к году. Наиболее выраженную динамику продемонстрировали локации Алтая и Мурманской области, а в горном кластере Сочи увеличение цен, напротив, оказалось сдержанным.

Отдыхающие на горном курорте Архыз

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Отдыхающие на горном курорте Архыз

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Средний чек при бронировании одной ночи в отеле на российских горнолыжных курортах в зимнем сезоне-2025/26 (декабрь—март) составит 4,4 тыс. руб., увеличившись на 7% год к году. Такой прогноз в своем исследовании проводит сервис «Т-Путешествия» в рамках аналитического проекта T-Data.

Прирост может оказаться почти втрое ниже прошлогодней динамики: в сезоне-2024/25 средняя стоимость ночи на популярных в России курортах выросла на 20%.

В «Островке» говорят об увеличении средней стоимости проданной ночи на российских горнолыжных курортах в декабре—феврале на 11% год к году, до 12,9 тыс. руб. В туроператоре «Алеан» отмечают увеличение средней стоимости зимнего отдыха на российских горнолыжных курортах за год в среднем на 15%. В сервисе «Слетать.ру» зафиксировали прирост в пределах 5–10%.

Динамика сильно разнится в зависимости от локации. Согласно «Островку», на курорте Манжерок средняя стоимость проданной ночи этой зимой составляет 12,2 тыс. руб., год к году показатель вырос на 25%. В Кировске увеличение составило 22%, до 8,2 тыс. руб. в сутки, в Белокурихе — 20%, до 7,1 тыс. руб. Одновременно курорт Красная Поляна, по данным «Островка», показал рост только на 4%, до 12,9 тыс. руб. за ночь, Шерегеш — 7%, до 12,3 тыс. руб.

Схожая картина прослеживается на рынке краткосрочной аренды квартир. Так, в Сочи, по данным «Авито Путешествий», средняя стоимость жилья составила 6,1 тыс. руб. в сутки. Год к году значение сократилось на 3%. Одновременно в Кировске аналитики зафиксировали рост среднего значения на 16%, до 6,5 тыс. руб.

Рост цен на размещение в Мурманской области может быть продиктован высоким спросом. Согласно «Островку», количество бронирований размещения в Кировске этой зимой выросло на 37% год к году. В Шерегеше увеличение составило 10%. Горнолыжный сезон на этих курортах из-за географического расположения обычно стартует раньше. В горном кластере Сочи из-за отсутствия снега сезон, напротив, стартовал на 20 дней позже, чем годом ранее. Это привело к ограниченному спросу в декабре.

Сочи остается наиболее востребованным российским горнолыжным направлением. На горный кластер курорта в сезоне-2025/26, по данным «Алеана», приходится 55% от общего объема бронирований таких туров.

Следом идут Архыз — 17%, Домбай — 7,6%, Шерегеш — 7,6%, Абзаково и Банное — 6,5%, Манжерок — 3%, Приэльбрусье — 2%. Руководитель сервиса бронирования путешествий «Турслет» Мария Журавлева предполагает, что совокупный спрос на российские горнолыжные курорты в этом сезоне вырастет на 10% к прошлому.

