Туристы присмотрелись к России

Число гостиничных бронирований в России на новогодние праздники выросло на 7,1% год к году. Продажи организованных туров сократились на 8%. Сдержанная динамика во многом продиктована поздним началом горнолыжного сезона в Сочи. На экскурсионных направлениях виден небольшой прирост. Средняя стоимость проданной ночи в российских отелях на праздники выросла на 4,8%, но в Москве аналитики зафиксировали снижение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Количество гостиничных бронирований по России на период с 29 декабря по 11 января выросло на 7,1% год к году, подсчитали для “Ъ” в Travelline (система управления гостиничными продажами). В «Островке», анализируя продажи с 26 декабря по 11 января, отметили рост спроса на 10% год к году. Интерес к зарубежным поездкам вырос сильнее — на 35% год к году.

В сегменте организованного туризма динамика хуже. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что количество бронирований на новогодние праздники сократилось на 8% год к году. Показатель в целом соответствует картине за весь 2025 год — в организации зафиксировали снижение продаж на 10,6%. Падение объяснялось преимущественно неудачным летним сезоном в Краснодарском крае, где после разлива мазута была закрыта для купания часть пляжей.

Спад именно на новогодние праздники господин Ромашкин связывает с чрезмерно теплой погодой: из-за отсутствия снега в горном кластере Сочи старт горнолыжного сезона здесь сдвинулся.

Официально он стартовал только 26 декабря, на 20 дней позже, чем годом ранее. Это направление, по словам господина Ромашкина, традиционно обеспечивает туроператорам больше половины новогодних бронирований. Спрос на популярные экскурсионные направления немного вырос, но увеличить общий объем продаж они не смогли, поясняет эксперт.

Рост цен на отдых в России в предстоящие новогодние праздники тоже оказался сдержанным. Средняя стоимость проданной ночи в отелях на 29 декабря — 11 января, по данным Travelline, составила 13,19 тыс. руб. Год к году значение увеличилось на 4,8%. В «Островке» заметили рост на 8% год к году, до 7,7 тыс. руб.

В некоторых регионах наметилась даже отрицательная тенденция.

Например, в Москве, согласно Travelline, средняя стоимость проданной в отелях ночи на новогодние праздники за год сократилась на 0,9%, до 11,5 тыс. руб. с учетом дополнительных услуг. Одновременно город остается лидером по числу бронирований. На втором месте по туристическому спросу на праздники — Краснодарский край. Здесь средняя стоимость ночи в отеле составляет 15,6 тыс. руб. Год к году значение выросло на 3,2%. В Санкт-Петербурге аналогичная динамика составила 6,4%, до 10,8 тыс. руб. за ночь.

Лидером по росту средней стоимости проданной ночи среди 20 наиболее востребованных направлений внутри России, согласно Travelline, стала Ленинградская область. Показатель здесь вырос на 15,7% год к году, до 26,7 тыс. руб. В Ставропольском крае увеличение составило 12,9%, до 15,9 тыс. руб. В Крыму — 11,9%, до 13,8 тыс. руб. Последний демонстрировал выраженный рост спроса в течение всего года. Число бронирований в Крыму на новогодние праздники, по словам господина Ромашкина, превышает уровень прошлого года на 30%.

Александра Мерцалова