«Магнит» может открыть магазины на новых территориях России

Сеть продуктовых магазинов «Магнит» (MOEX: MGNT) изучает возможность развития в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили «Ъ» два источника на рынке ритейла. В компании не опровергли эту информацию. При этом основным вектором расширения на 2026 год в «Магните» назвали регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, в которых недостает современных форматов торговли.

По словам одного из собеседников «Ъ», «Магнит» уже может быть контрагентом сети «Твой магазин» в Донецке, Мариуполе и Луганске. Ассортимент там во многом совпадает с товарной матрицей «Магнита» в южных регионах, уточнил другой источник. В компании эту тему комментировать не стали.

Еще один собеседник «Ъ» на розничном рынке не исключил, что формат сотрудничества с «Твоим магазином» — это тестовый сценарий для федерального ритейлера на новых территориях. Гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев назвал такую стратегию типичной для крупных сетей.

Подробности — в материале «Ъ» «На новые территории завезли прилавки».