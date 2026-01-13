FitnessData: оборот фитнес-рынка России достигнет 365 млрд руб. в 2026 году

Рынок фитнес-услуг в России в 2026 году вырастет на 15%, достигнув 365 млрд руб., прогнозируют аналитики исследовательской компании FitnessData. Это станет минимальным ростом за последние четыре года: в 2025 году показатель увеличился на 20%, в 2024 году — на 23%. Снижение темпа связано с ограниченной платежеспособностью населения — потребители начинают отказываться от дополнительных услуг клубов, а возможности для повышения цен остаются ограниченными. В результате средняя маржинальность отрасли может снизиться с 7% до 5%.

По данным «Платформы ОФД», в 2025 году количество покупок в фитнес-центрах выросло на 10%, а средний чек составил 4,1 тыс. руб., увеличившись на 9% год к году. Основными драйверами рынка стали подписки, обеспечивающие регулярный поток клиентов. В 2025 году продажи клубных карт выросли на 16%, услуг — на 17,4%, а посещаемость объектов — на 14%.

Несмотря на охлаждение рынка, инвестиционная активность сохраняется. В 2025 году в новые клубы было вложено 33 млрд руб., в студии — 3,4 млрд, что на 30% больше, чем годом ранее. Основной объем инвестиций обеспечивают сетевые клубы, расширяющиеся в регионы и удерживающие клиентуру за счет бюджетного сегмента.

При этом рентабельность фитнес-бизнеса снижается. В премиальном сегменте маржинальность упала до 14%, в других сегментах — до 7%, а в 2026 году ожидается снижение средней маржи до 5% из-за роста себестоимости и фискальной нагрузки. Падение рентабельности уже ведет к закрытию части студий: в 2025 году за год прекратили работу 20% новых объектов, и в 2026 году эта тенденция может усилиться, особенно среди небольших и несетевых клубов.

Основные игроки рынка рассчитывают компенсировать снижение маржинальности за счет расширения клиентской базы и оптимизации затрат, а отрасль в целом продолжает оставаться привлекательной для крупных сетевых операторов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фитнес садится на диету».