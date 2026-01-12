Коэффициенты к экосбору могут заморозить на год

Повышающие коэффициенты к ставкам экологического сбора, уплачиваемого бизнесом в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП), могут сохраниться на уровне 2025 года. Проект соответствующего постановления правительства разработало Минприроды.

Инициатива подготовлена по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева. Коэффициенты, которые могут составлять от 1 до 5, учитывают сложность переработки отходов, образуемых от использования товаров и упаковки. Заморозка коэффициентов последовала за обсуждением резкого повышения базовых ставок экологического сбора в 2026 году — вместо предполагавшихся ранее 8%.

Предложение Минприроды об увеличении ставок вызвало возражения бизнеса и Минпромторга. В министерстве промышленности предупреждали, что это приведет к «колоссальному» росту нагрузки на бизнес и цен для потребителей. Окончательное решение по темпам повышения ставок еще не принято, сообщил источник «Ъ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Утилизация с заморозкой».