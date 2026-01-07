Финляндия не стала возбуждать дело против судна Fitburg с подсанкционной сталью

Таможня Финляндии завершила предварительное расследование в отношении судна Fitburg, которое было задержано 31 декабря в финских территориальных водах. По версии финской стороны, судно перевозило сталь, попадающую под антироссийские санкции. По итогам проверок таможня не стала возбуждать уголовное дело и сняла с Fitburg подозрения в нарушении санкций, следует из пресс-релиза.

По информации финской таможни, судно следовало из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Изначально власти Финляндии задержали его по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

Таможня пришла к выводу, что судно вошло в территориальные воды Финляндии по запросу финских властей. «Поэтому нельзя считать, что экипаж умышленно ввозил стальную продукцию в территориальные воды Финляндии и, таким образом, нарушил санкционное законодательство»,— заключила таможенная служба. Арест с груза будет снят при условии, что сталь будет вывезена за пределы Финляндии.