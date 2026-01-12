Финляндия сняла арест с задержанного в Финском заливе судна Fitburg

Финляндия сняла арест с судна Fitburg, которое заподозрили в незаконной перевозке подсанкционной стали и повреждении кабеля в Финском заливе. Судно покинуло порт Кантвик утром, сообщила пресс-служба финской полиции.

«Финская и эстонская полиция завершили свою работу на борту судна, и поэтому арест можно снять. 11 января суд Хельсинки заключил под стражу члена экипажа судна Fitburg до повторного судебного разбирательства»,— уточнили в национальном бюро расследований страны. Пограничная служба отслеживала выход судна из территориальных вод и исключительной экономической зоны Финляндии.

Судно было задержано 31 декабря 2025 года. По итогам проверок таможня не стала возбуждать уголовное дело и сняла с судна подозрения в нарушении санкций. По информации ведомства, судно следовало из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.