Рынок новых автомобилей в России упал более чем на 15% в 2025 году

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года сократились на 15,6%, до 1,326 млн штук, следует из данных «Автостата», с которыми ознакомился «Ъ». Это ниже прогноза агентства на 7% (1,43 млн).

По мнению опрошенных «Ъ» дилеров, основными причинами спада стали высокая ключевая ставка и рост утилизационного сбора. «Дело не в том, что проценты по автокредитам стали неподъемными, нет. Но высокое значение ключевой ставки подтолкнуло потенциальных клиентов воспользоваться выгодными предложениями банков по депозитам»,— пояснил директор департамента продаж новых авто компании «Рольф» Николай Иванов.

Глава «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич и директор розничных продаж «Авилона» Илья Петров отметили дорогое финансирование реализации из-за высоких ставок по кредитам и лизингу. Дополнительно, уточнил Николай Иванов, спрос сдерживали слухи о возможном возвращении ушедших брендов. По словам Андрея Терлюкевича, на негативную динамику повлиял и дефицит некоторых моделей в четвертом квартале 2025-го.

Лидером рынка осталась Lada (329,89 тыс. шт.), несмотря на падение продаж на 24,4%. Далее следуют Haval (173,3 тыс. шт.) и Chery (99,81 тыс. шт.). Наибольший рост показали Belgee (+96,5%) и российская марка Solaris (в 2,3 раза). Эксперты также отмечают рост продаж Toyota на 40,3% при отсутствии официальных поставок.

