Дело экс-главы совета директоров «Локомотива» Сергея Липатова дошло до суда

В Одинцовский городской суд Подмосковья поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров футбольного клуба «Локомотив» и экс-главы «Транстелекома» Сергея Липатова. Следствие считает его заказчиком убийства советника министра путей сообщения Александра Фоминова, совершенного в 2002 году. Рассмотрение дела планируется начать 22 января.

Сергею Липатову вменяется подстрекательство к убийству, совершенному по найму группой лиц. По версии Следственного комитета, господин Фоминов требовал у бизнесмена регулярные выплаты за сохранение контрактов его компании с РЖД. В ответ, полагает следствие, обвиняемый заказал убийство, пообещав исполнителям $200 тыс.

Как утверждают источники “Ъ”, в ходе расследования Сергей Липатов сначала отрицал вину, однако позднее согласился с предъявленным обвинением. На позицию фигуранта повлияли показания его предполагаемых соучастников — соучредителя компании «ТДМ Логистика» Олега Михалева и бывшего сотрудника РУБОП ГУВД Москвы Леонида Ракогона. Оба ранее заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и уже были осуждены в 2025 году к восьми годам лишения свободы каждый.

