Целевые места в вузах России оказались заполнены на 40%

Более 40% целевых мест в российских вузах оказались заполнены по итогам приемной кампании 2025 года. Такие данные Минобрнауки предоставили «Ъ». Показатель вырос на 6,3 процентного пункта по сравнению с 2024 годом.

Всего на бакалавриат, специалитет и магистратуру было выделено 116 тыс. целевых мест, из них занято 47,2 тыс. Наиболее востребованными остаются медицинские и педагогические направления. При этом общее число таких мест сократилось на 7,8 тыс.

Эксперты, опрошенные «Ъ», полагают, что для дальнейшего роста популярности госзаказа в образовании необходимо закреплять в договорах социальные гарантии для студентов и повышать ответственность работодателей.

С 2026 года распределение квот станет более адресным, отмечают в Минобрнауки. «Это позволит обеспечить выделение мест именно в тех объемах и вузах, где это необходимо конкретному работодателю»,— пояснили в пресс-службе министерства.

