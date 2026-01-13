Турцию накрыло сталью

Россия увеличила экспорт стали в Турцию по итогам января—ноября 2025 года на 44% год к году, до 4,1 млн тонн, сообщила Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD), и стала лидером по поставкам в эту страну. Находящийся на втором месте Китай увеличил отгрузки на турецкий рынок на 19,4%, до 4 млн тонн.

Турция — один из ключевых экспортных рынков для российских металлургов. Конкурентоспособность компаний из РФ в стране традиционно объясняется относительно низкими ценами и коротким логистическим плечом. Росту российского экспорта также способствовал слабый спрос на внутреннем рынке. Помимо стали в 2025 году Россия активно наращивала экспорт слябов в Турцию, заняв более 50% в импорте страны, и обеспечила почти 80% турецких закупок чугуна. Год к году поставки этих продуктов из РФ выросли более чем на 50% и 100% соответственно (см. “Ъ” от 28 ноября и 23 декабря 2025 года).

В Турецкой ассоциации производителей стали отметили, что рост поставок из РФ связан с ограниченным доступом российских металлургов на внешние рынки из-за санкций. Рост китайских отгрузок в объединении объяснили усилиями КНР по перенаправлению избыточной продукции на международные рынки и снижением внутреннего спроса. Как указывают в ассоциации, давление импорта из РФ и Китая повысило конкуренцию для местных сталелитейных компаний. По прогнозам TCUD, КНР продолжит наращивать экспорт с учетом ожидаемого продолжения снижения внутреннего спроса в 2026 году на 1%. Ранее в ассоциации ожидали, что КНР может выйти на поставки 5 млн тонн стали в Турцию в год.

Анатолий Костырев