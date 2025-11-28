Слябы заполнили Стамбул

Экспортеры из РФ по итогам трех кварталов заняли более половины турецкого импорта стальных полуфабрикатов, увеличив поставки на 49,5% год к году. Помогло сокращение отгрузок из Малайзии и восстановление турецкого строительного сектора. Но давление Китая на внешних рынках, в том числе в Турции, для металлургов остается проблемой.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Российские металлурги обеспечили 51% поставок стальных полуфабрикатов в Турцию по итогам января—сентября 2025 года, следует из обзора аналитической компании SteelOrbis. По данным Турецкого статистического института, которые приводят аналитики, год к году экспорт из РФ на турецкий рынок увеличился на 49,5%, до 1,52 млн тонн.

Ближайший конкурент — Малайзия — сократил поставки слябов в Турцию на 28%, до 724,37 тыс. тонн.

Занявший третье место Алжир увеличил поставки в 8,7 раза, до 440,97 тыс. тонн.

Наибольшую динамику показал Китай, увеличив экспорт слябов в Турцию в 20,5 раза, до 102,56 тыс. тонн, что соответствует четвертому месту.

Общий импорт стальных полуфабрикатов Турцией за девять месяцев 2025 года составил 2,98 млн тонн, что на 8,6% больше, чем годом ранее. Стоимость поставок оценивается в $1,44 млрд, указывает SteelOrbis.

Годом ранее РФ также была первой по поставкам стальных полуфабрикатов в Турцию, но с долей около 37%, а разрыв в объемах с Малайзией был минимальным: страны отгрузили 1,02 млн тонн и 1 млн тонн соответственно.

Антон Алиханов, глава Минпромторга, октябрь 2025 года: На внешних рынках идет достаточно жесткая конкурентная борьба, ценовой демпинг.

Как поясняли аналитики BigMint, турецкие заводы этой осенью активно пополняли запасы стальных полуфабрикатов в условиях улучшения рыночных настроений и роста цен на лом. Источники среди турецких переработчиков, сообщал BigMint, подчеркивали, что заводы в стране готовы активно закупать импортный материал, поскольку продажи готовой стали на внутреннем рынке остаются высокими и у большинства заводов есть заказы до конца января. Российские металлурги также наращивают поставки арматуры в Турцию, спрос страны в «Русмете» объясняют восстановлением местного строительного рынка. Конкурентоспособность российских металлургов традиционно объясняется относительно низкими ценами и коротким логистическим плечом.

В ноябре, следует из данных BigMint, спрос на стальную заготовку из РФ был слабым. Российские заводы сохранили предложения в портах Черного моря на поставку в декабре—январе на уровне $435–440 за тонну (FOB), что сопоставимо с уровнем неделей ранее. А в октябре производители сократили поставки на рынки Азии и Ближнего Востока.

Альфа-банк в последнем обзоре «Русская сталь» отмечал, что для российских металлургов ситуация на внешних рынках в целом продолжает характеризоваться сохраняющимся давлением со стороны китайского экспорта. А КНР в последнее время как раз активно наращивает именно поставки полуфабрикатов. По данным Shanghai Metals Market, с января по октябрь 2025 года Китай экспортировал 11,9 млн тонн стальной заготовки, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

