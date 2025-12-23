Железный поток

Рост спроса на российский чугун в Турции привел к увеличению цен на это сырье в портах Черного моря до $310 за тонну. Экспорт чугуна из РФ в страну за десять месяцев вырос более чем в два раза, и российские компании заняли почти 80% поставок. В 2026 году спрос в Турции может поддержать ужесточение экологического регулирования в ЕС, что даст преимущество турецким металлургам.

Стоимость чугуна в портах Черного моря за месяц к середине декабря выросла на 1,6%, до $310 за тонну (FOB), следует их данных MMI. Поставщики уже реализуют производство января, а некоторые из экспортеров предлагают февральское, был зафиксирован ряд контрактов. В частности, по оценкам MMI, с начала декабря российские компании законтрактовали в Турцию сравнительно большие объемы рядового чугуна по сравнению с ноябрем. Цифры аналитики не привели.

Рынок Турции — основной для российских производителей чугуна.

По данным Турецкого статистического института, которые приводит SteelOrbis, в январе—октябре экспорт чугуна из РФ вырос почти на 109% год к году, до 1,44 млн тонн, что соответствует 78% поставок. Только в октябре отгрузки подскочили на 132%, до 150,13 тыс. тонн. Ближайший конкурент РФ — Казахстан — сократил экспорт за десять месяцев на 14,7% год к году, до 133,8 тыс. тонн. Поставки с Украины выросли на 4,1%, до 75,38 тыс. тонн.

Производство чугуна в этом году в РФ снижается не так выраженно, как других продуктов черной металлургии. По данным корпорации «Чермет», в январе—ноябре в России было выпущено 45,9 млн тонн чугуна, только в ноябре — 4,1 млн тонн. Это на 1,6% и 0,1% соответственно меньше, чем годом ранее. Производство проката сократилось в эти периоды на 4,8% и 4,7%, труб — на 18,4% и 29,9% соответственно.

После введения ограничений на экспорт лома из ЕС и США цены на это сырье начали расти, создавая предпосылки для роста спроса на чугун как альтернативное сырье для турецких металлургов, говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин. По его словам, устойчивость спроса будет зависеть от эффективности вводимого в ЕС с 2026 года механизма СВАМ, по которому импортные товары облагаются налогом в зависимости от объема выбросов CO2 при производстве. Как отмечает эксперт, турецкие экспортеры, поставляющие более чистую электросталь, могут получить преимущество перед конкурентами из Азии, и это может позитивно сказаться на спросе на чугун из РФ в Турции. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов ожидает, что в последние месяцы 2025 года и в первые месяцы 2026 года поставки чугуна из РФ в Турцию останутся на текущих уровнях (140–160 тыс. тонн в месяц).

В MMI считают, что рост цен на чугун не будет долгосрочным.

Произошла небольшая положительная коррекция цен в условиях сезонного удорожания лома в Турции и укрепления спроса на сырье, полагают аналитики. В первом квартале следующего года особого роста спроса на чугун в MMI также не ожидают: «На рынке стального проката в мире сильного улучшения ситуации не прогнозируется, а профицит в сегменте российского чугуна в условиях ограниченных стран для экспорта сохранится». Чугун в основном закупают в тех случаях, когда домны ставятся на ремонт и компаниям нужен чугун для конверторной плавки, отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

На других рынках предпосылок для роста спроса на чугун эксперты не видят. Как отмечает аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко, в Китае предприятия будут ориентироваться на сокращение избыточных мощностей и максимальное использование собственного сырья, а в Индии потребность в импорте будет возникать на время, когда внутреннего чугуна будет не хватать для полной загрузки производств.

Полина Трифонова