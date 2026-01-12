Великобритания опровергла планы по отправке войск в Гренландию

Великобритания не планирует отправлять военнослужащих в Гренландию, поскольку безопасность острова обеспечивается по линии НАТО. Об этом заявил начальник штаба обороны вооруженных сил королевства главный маршал авиации Ричард Найтон, отвечая на вопросы комитета по обороне Палаты общин.

«НАТО предоставляет безупречные гарантии безопасности для всех стран, которые входят в альянс»,— сказал господин Найтон в ответ на заявления США о рисках со стороны России и Китая. По его словам, все прочие аспекты относятся к области политики.

10 января газета The Sunday Telegraph сообщала, что Великобритания якобы рассматривает возможность отправки войск в Гренландию для нарушения планов США, а военное командование обсуждает формирование миссии НАТО. По информации издания, британские чиновники проводили консультации с коллегами из Франции и ФРГ, однако источники газеты указывали, что эта инициатива находится на ранней стадии.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страна «так или иначе» возьмет контроль над Гренландией. В противном случае, убежден господин Трамп, остров могут получить Россия или Китай.