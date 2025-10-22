IT-холдинг выходит на «Белую площадь»

Оператор бизнес-центра «Белая площадь» в районе Белорусского вокзала в центре Москвы после смены владельца начал переговоры по сдаче в аренду пустующих офисов в комплексе. Так, около 20 тыс. кв. м в здании может арендовать «Яндекс» (MOEX: YDEX). В случае заключения сделки IT-холдинг будет платить за комплекс более 2 млрд руб. в год. Сейчас крупные офисные блоки практически отсутствуют на рынке, и арендаторы ограничены в выборе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

IT-холдинг «Яндекс» ведет переговоры об аренде офисных площадей в бизнес-центре «Белая площадь» в районе Белорусского вокзала в центре Москвы, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости и один собеседник “Ъ”, близкий к сторонам сделки. Один из них говорит, что компания может занять около 20 тыс. кв. м, постепенно наращивая объем занимаемых площадей. В «Яндексе» по существу не ответили на вопросы “Ъ” и лишь подчеркнули, что постоянно рассматривают различные варианты для своего расширения. В УК «Современные фонды недвижимости», которая управляет закрытым паевым инвестфондом, в который внесен бизнес-центр, отказались от комментариев.

Выручка «Яндекса» в 2024 году выросла на 37% год к году, до 1,1 трлн руб., скорректированный показатель EBITDA составил 188,6 млрд руб., что на 56% больше. Компания занимает площади в бизнес-центрах «Красная роза» в районе станции метро «Парк культуры», «Аврора» недалеко от Павелецкого вокзала, башне ОКО в кластере «Москва-Сити» в центре столицы. Кроме того, для холдинга строится собственная штаб-квартира на Воробьевых горах на месте бывшей гостиницы «Корстон». Ее площадь составит 170 тыс. кв. м. Завершение строительства планируется в конце 2025 года, а само открытие офиса — в 2028 году.

Исторически около 110 тыс. кв. м площадей в «Белой площади» занимали крупные международные компании. Например, там располагались офисы Deloitte, PriceWaterhouseCoopers, McKinsey. До 2025 года комплекс входил в портфель O1 Properties, однако балансодержатель объекта — ООО «Квартал 674–675» — был признан банкротом по заявлению Федеральной налоговой службы ( см. “Ъ” от 19 января 2024 года ). Позже «Сбер» как кредитор объекта присоединился к требованиям, и в сентябре объект был продан за 46,5 млрд руб. на торгах компании ООО МБП, которую связывают со «Сбером». В сентябре управляющая компания «Современный фонды недвижимости», которая также ранее принадлежала «Сберу», внесла бизнес-центр в закрытый паевой инвестфонд.

По словам гендиректора Remain Дмитрия Клапши, запрашиваемая новым собственником «Белой площади» средняя ставка аренды составляет около 100 тыс. руб. и еще 13 тыс. руб. за эксплуатационные расходы за 1 кв. м в год.

Таким образом, за аренду 20 тыс. кв. м «Яндекс» может платить примерно 2,26 млрд руб. в год без учета НДС. В «Белой площади» ставки аренды на 15–20% меньше, чем в других офисных объектах, действующих и строящихся в этой части Москвы, говорит директор по развитию и инвестициям ГК «Небо» Андрей Новиков. По словам заместителя коммерческого директора Business Club Степана Зайцева, сейчас в бизнес-центре вакантно около 35–45% площадей. Такая вакансия была связана с банкротством предыдущего собственника и невозможностью регистрации договоров аренды, не исключает господин Клапша.

Сейчас на офисном рынке Москвы свободных площадей, особенно крупных блоков, практически нет, отмечает руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич. Это практически единственная возможность для «Яндекса» взять в аренду такой большой объем помещений с отделкой, добавляет Дмитрий Клапша. По итогам января—сентября 2025 года доля свободных площадей в бизнес-центрах Москвы снизилась на 1,3 процентного пункта год к году, до 4,9%, следует из подсчетов IBC Real Estate. В центральном деловом коридоре вакансия еще меньше — 3,4%, уточняют консультанты.

Дарья Андрианова