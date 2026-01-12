Президент Мексики исключила вторжение США в страну

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что военное вмешательство США в страну исключено. Такой вывод она сделала на пресс-конференции после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Фото: Raquel Cunha / Reuters Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Фото: Raquel Cunha / Reuters

В соцсети X госпожа Шейнбаум уточнила, что обсудила с Дональдом Трампом сокращение наркотрафика, а также торгово-экономическое взаимодействие двух стран, включая инвестиции.

9 января Дональд Трамп заявлял, что США могут вскоре начать сухопутную операцию против наркокартелей Мексики. По его словам, Штаты перекрыли уже 97% наркотиков, поступающих по воде.