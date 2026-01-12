Рютте не считает заявления Трампа о Гренландии признаком кризиса в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в НАТО нет дискуссии или разногласий по поводу необходимости обеспечить защиту Гренландии и Арктики в целом. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможном захвате острова, господин Рютте назвал главной угрозой альянса в этом направлении Россию и Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Antonio Bronic / Reuters Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Antonio Bronic / Reuters

«Мы работаем над Арктикой вместе с США, Канадой, Исландией, Данией и другими. Дания ускоряет инвестиции в оборону, покупает американское оборудование для защиты, в том числе Гренландии. Мы работаем вместе. Моя единственная забота — безопасность от России, Китая, КНДР и других. Мы движемся в правильном направлении»,— сказал Марк Рютте журналистам на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Так он прокомментировал заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который заявил, что применение силы со стороны США в отношении Гренландии стало бы концом НАТО.

Марк Рютте подчеркнул, что все страны альянса понимают необходимость в приоритетном порядке обеспечить безопасность Арктики, в первую очередь для защиты от России и Китая. При этом, как писал Bloomberg, Германия на фоне угроз Дональда Трампа присоединить Гренландию силовым путем стала рассматривать идею о миссии «Арктический страж».

Подробнее — в материале «Ъ» «Остров обострения».

Лусине Баласян