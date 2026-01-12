В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Сарыглара

Комиссия Госдумы внесла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Айдына Сарыглара («Единая Россия») из-за его перехода на должность мэра Кызыла (Республика Тува).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айдын Сарыглар

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Айдын Сарыглар

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно постановлению, решение принимается на основании письменного заявления господина Сарыглара. Совет Госдумы решил включить голосование по постановлению в проект повестки нижней палаты на 13 января.

Об избрании Айдына Сарыглара мэром Кызыла «Ъ-Сибирь» стало известно в конце декабря. Политик окончил Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова Минздрава РФ и позднее работал в травматологическом центре кызыльской больницы. В 2018 году господин Сарыглар избрался в городской парламент, в 2021 году получил назначение на пост замглавы тувинского минздрава. В том же году избрался в Госдуму по одномандатному избирательному округу. В нижней палате он работал в составе комитета по охране здоровья.

Депутат был избран на мэрский пост в результате конкурса, объявленного после досрочной отставки в ноябре 2025 года Карима Сагаан-оола, который занимал эту должность ранее. Перед этим Верховный суд Тувы удовлетворил иск спикера местного горсобрания Ирины Казанцевой о расторжении с экс-мэром трудового договора. По ее мнению, господин Сагаан-оол не справился с решением проблем городского хозяйства.

Подробнее о поисках нового мэра для Кызыла — в материале «Ъ» «Парламенту Кызыла будет из кого выбрать мэра».

Степан Мельчаков