Топ-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей в 2025 году

Место Модель Объем продаж (шт.) Доля (%) Изменение год к году (%)
1 Lada Granta 146990 11,09 –27,0
2 Lada Vesta 79796 6,02 –35,2
3 Haval Jolion 65757 4,96 –21,6
4 Belgee X50 38304 2,89 25,0
5 Geely Monjaro 37660 2,84 –21,4
6 Haval M6 36093 2,72 –5,1
7 Lada Niva Legend 34310 2,59 –26,7
8 Lada Niva Travel 34076 2,57 –32,1
9 Changan UNI-S / CS55 PLUS 30600 2,31 –20,4
10 Lada Largus VP 27738 2,09 96,6

Источники: «Автостат» и ППК.

