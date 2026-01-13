Топ-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей в 2025 году

Место Модель Объем продаж (шт.) Доля (%) Изменение год к году (%) 1 Lada Granta 146990 11,09 –27,0 2 Lada Vesta 79796 6,02 –35,2 3 Haval Jolion 65757 4,96 –21,6 4 Belgee X50 38304 2,89 25,0 5 Geely Monjaro 37660 2,84 –21,4 6 Haval M6 36093 2,72 –5,1 7 Lada Niva Legend 34310 2,59 –26,7 8 Lada Niva Travel 34076 2,57 –32,1 9 Changan UNI-S / CS55 PLUS 30600 2,31 –20,4 10 Lada Largus VP 27738 2,09 96,6