«Аэрофлот» отменил 11 рейсов в Краснодар и из него из-за снегопада

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов через Краснодар на 12 января из-за снегопада и ограничений в работе аэропорта столицы Кубани. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В список отмененных полетов вошли рейсы по маршруту Москва—Краснодар—Москва (SU1108/1109, SU1156/1157, SU1208/1209), рейсы из Краснодара в Москву (SU1265, SU1257), а также рейс Краснодар—Ереван—Краснодар (SU614/615) и Краснодар—Екатеринбург (SU2926).

Авиаперевозчик заранее уведомляет пассажиров об отменах по контактам из бронирования. Им предлагают переоформление на следующие рейсы или возврат денег.

Изменить билет можно через чат-бот на сайте авиакомпании, мобильное приложение или обратившись в контакт-центр авиакомпании.

Алина Зорина