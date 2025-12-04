Белгородская область хочет взять в кредит 5 млрд рублей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области ищет подрядчика на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 5 млрд руб. Срок ее действия — с 12 января 2026 года по 12 декабря 2027-го. Начальная цена контракта — 1,9 млрд руб., следует из данных на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, источник финансирования — облбюджет. Процентная ставка — плавающая. Заемные средства предполагается использовать для сокращения дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Принять участие в торгах можно до 19 декабря, итоги подведут 23-го.

В конце ноября контракт на открытие мэрии Белгорода кредитной линии с лимитом 1,4 млрд руб. получил ВТБ.

Кабира Гасанова