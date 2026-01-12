После крушения катера у Пхукета в больницах остаются 17 россиян

В больницах Пхукета остаются 17 граждан России, пострадавших при крушении катера, двое из них находятся в реанимации. Об этом ТАСС сообщил генконсул РФ в таиландской островной провинции Егор Иванов.

При столкновении катера с рыболовецким судном у берегов Пхукета пострадали 23 гражданина России, одна россиянка 2008 года рождения погибла. По данным генконсула, на борту находились 33 россиянина, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран. Полиция Пхукета и Краби проводит расследование.

Как пишет Thairath, авария произошла в Андаманском море в 04:55 мск. По информации ТАСС, экскурсию организовала компания Korawich Marine 888, катера которой ранее уже попадали в аварии.