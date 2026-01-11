Россиянка погибла в результате крушения катера в Таиланде

В результате крушения катера в Таиланде погибла 18-летняя россиянка, сообщила газета Thairath. Пострадали 22 человека, среди них 19 иностранных туристов.

Скоростной катер с туристами на борту столкнулся с другой лодкой в Андаманском море недалеко от острова Пхукет в 04:55 мск. По данным ТАСС, всего на борту находились 40 человек.

Как сообщил агентству источник в местной туристической индустрии, данный морской оператор проводит экскурсии для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте. Катера этой компании ранее уже попадали в аварии, добавил он.